’’إجراء احترازي‘‘.. كلوب يفسر سبب استبدال صلاح مبكرا أمام تشيلسي.. ووكيل أعمال الفرعون يثير الجدل.. والجماهير تطالب اللاعب بالرحيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على سبب تبديل محمد صلاح نجم فريقه، خلال مواجهة تشيلسي والتي انتهت بخسارة الريدز بهدف نظيف، وأقيمت مساء الخميس على ملعب أنفيلد.

وخرج صلاح من ملعب المباراة في الدقيقة 62 وعلامات الغضب تسيطر عليه.

وقال كلوب في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء:« ظهر صلاح وكأنه عانى قليلاً اليوم، لقد لعب الكثير من المباريات، كان بإمكاني استبدال ساديو أو فيرمينو هذا واضح تمامًا ولكن حينها كان القرار استبدال صلاح، وهو قرار احترازي».

وأضاف:«لقد بدا محبطًا هذه ليست مشكلة. كان بإمكاني تغيير الآخرين، لم أرغب في المخاطرة به، أعرف صلاح منذ فترة طويلة وهو عادة ما يبدو منتعشًا».

وكيل صلاح يثير الجدل

من جانبه، نشر رامي عباس وكيل أعمال صلاح، تغريدة غامضة عبارة عن نقطة فقط، بعد تبديل النجم المصري.

وقام مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، باستبدال صلاح، هداف الفريق في الموسمين الماضيين، عند الدقيقة 61 في القمة التي جمعت أحمر مدينة ليفربول بتشيلسي اللندني. ليقوم الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري، بالتغريد بنقطة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" جاءت متزامنة مع تغيير هداف الفريق بزميله البرتغالي ديوغو جوتا.

قرار كلوب أثار غضب الجماهير المصرية، والتي طالبت بضرورة رحيل صلاح عن ليفربول بسبب المعاملة السيئة التي يعامل بها من قبل كلوب.

ولم يبدأ المصري موسمه بشكل مثالي مع الفريق الأحمر، إذ سبق وأثار التكهنات بشأن إمكانية رحيله خلال حوار مطول أجراه مع صحيفة "آس" الإسبانية إذ فتح حينها الباب أمام إمكانية انضمامه لأي من فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين مستقبلا.

وخسر ليفربول للمرة الخامسة على التوالي على ملعب أنفيلد، وتراجع للمركز السابع بجدول ترتيب البريميرليج، وتوقف رصيده بعد الهزيمة أمام تشيلسي، عند النقطة 43.