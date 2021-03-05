إبراهيموفيتش استعان بأحد الدراجين لإيصاله الى مهرجان سان ريمو

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روما : كشف النجم السويدي المخضرم في ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش الجمعة أنه اضطر الى الاستعانة بأحد الدراجين المارين بجانب السيارة التي كانت تقله الى مهرجان سان ريمو الموسيقي، من أجل تفادي التأخر بسبب زحمة السير على الطريق السريع.

وشارك اللاعب البالغ 39 عاما في مهرجان سان ريمو الذي استمر لخمسة أيام على ساحل ليغوريا، كأحد المقدمين الضيوف، لكن، على الرغم من الإصابة التي يعاني منها، عاد الى ميلان في منتصف الأسبوع لكي يؤازر زملاءه في المباراة التي انتهت بالتعادل 1 1 في الدوري المحلي ما تسبب بتخلف "روسونيري" عن جاره إنتر المتصدر بفارق ست نقاط.

ومن المتوقع أن يغيب إبراهيموفيتش الذي عاد الى ميلان العام الماضي وسجل له هذا الموسم 14 هدفا في 14 مباراة في الدوري، عن مواجهة فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي الخميس المقبل في ذهاب ثمن نهائي "يوروبا ليغ" بسبب الإصابة.

وقال النجم السويدي في مؤتمر صحافي إنه بعد التمرين والعلاج، عاد الى سان ريمو لكنه علق في ازدحام مروري بسبب حادث على الطريق السريع، مضيفا "بعد ثلاث ساعات في السيارة، طلبت من سائقي أن يفتح الباب للسماح لي بالخروج. أوقفت سائق دراجة نارية وسألته +هل يمكنك أن تقلني الى سان ريمو؟".

وتابع "أعلم أنه أمر لا يصدق. لقد سجلت الفيديو لأنه لولا ذلك لما صدقني أحد. هل قمت بمخاطرة؟ ربما نعم، لكنني لست خائفا من المخاطرة ولم يكن بإمكاني فعل أي شيء آخر للوصول الى هناك في الوقت المناسب".

وكشف "شخصان فقط شاهدا ما حصل، السائق وصديق. أعطاني جهاز تعقب +جي بي أس+ لتحديد موقعي، في حال اصطحبني الدراج لا أعرف الى أين".

وأدى إبراهيموفيتش وصديقه الصربي سينيسا ميهايلوفيتش، ابن الـ52 عاما الذي يشرف على تدريب بولونيا والمتعافي مؤخرا من سرطان الدم، الأغنية الإيطالية التي اشتهرت في السبعينات "ايو فاغابوندو".

وكشف الدراج واسمه فرانكو، في حديث لراديو "مونتي كارلو" الجمعة إن إبراهيموفيتش أراد قيادة الدراجة بنفسه لمسافة 60 كيلومترا الى سان ريمو، موضحا "كنت عائدا الى المنزل. وبينما كنت متوقفا في زحمة السير، رأيت هذه الشاحنة (الصغيرة) السوداء. كان هناك شخصان وأحدهما يشبه إبراهيموفيتش. فقلت لنفسي: +لكن هذه إبرا!+".

وتابع "في تلك اللحظة، أخفض السائق النافذة وقال لي: +إبرا يسأل إذا كان بإمكانك اصطحابه الى سان ريمو+"، فأجابه: "+بالطبع سأصطحبه! لا مشكلة+. كان لدي خوذة تحت الكرسي. اتصلت بزوجتي وأخبرتها أني سأرافق إبراهيموفيتش الى سان ريمو. لم تصدقني".

وأشار فرانكو الى أنه هاو ولا يقود "الدراجة سوى أيام الأحد ولم أقود الدراجة مطلقا على الطريق السريع. كان يريد أن يقودها بنفسه، لكني قلت له: +لا إبرا، أنا أقود+".

وكشف الدراج "أنا أيضا من مشجعي ميلان ووعدني أنه سيرسل لي قميصه".

ويستقطب المهرجان الموسيقي الشعبي الذي تبثه محطة "راي" التلفزيونية الإيطالية العامة، على خمس أمسيات متتالية سنويا في شباط/فبراير، ملايين المشاهدين مع متابعة شبيهة بعدد مشاهدي مباريات المنتخب الإيطالي في كأس العالم لكرة القدم.