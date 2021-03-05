شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف الاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى بالدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الاتحاد السكندري بقيادة مدربه حسام حسن، على نظيره الإنتاج الحربي في ثوبه الجديد مع أحمد كشري، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

يحتل فريق الاتحاد السكندري بعد هذا الفوز المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الانتاج الحربي المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 10 نقاط حصدها الفريق من 15 مباراة، حيث فازوا في مباراتين وتعادلوا في 4 أخرى وخسروا 9 لقاءات، وسجل لاعبو الانتاج 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً أخر.

هدف الاتحاد الأول جاء عن طريق ويليامز روماريو مهاجم الاتحاد في الدقيقة 35، برأسية متقنة بعد عرضية نفذها السيد سالم ووصل إليها متأخرا حارس الإنتاج محمد عصام الغندورن قبل أن يتمكن رزاق سيسيه من تسجيل الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.