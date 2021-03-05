شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك الأخير فى رادس.. جلسة باتشيكو والتركيز على الجانب الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ستاد رادس والذي يحتضن مباراة الفريق أمام مضيفه الترجي التونسي والمقرر لها السادسة مساء غدا، بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسمح الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من مران اليوم وفقا للمتفق عليه، وحرص الجهاز الفنى على التركيز على الجانب الفني، ومنح اللاعبين التعليمات الفنية والتكتيكية الأخيرة قبل مواجهة الترجي غدا.

وعقد جايمى باتشيكو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران في حضور أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، وعبد الحليم علي مدير الكرة وذلك للحديث عن لقاء الترجي التونسي.

كما حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس النادي وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية، وطارق حشيش المستشار المالي للنادي على حضور مران الفارس الأبيض.

ويحتل نادى الزمالك المركز الثالث في المجموعة بعد التعادل السلبى في أول مباراتين مع مولودية الجزائر في القاهرة وتونجيث في السنغال، بنفس الرصيد خلف مولودية الجزائر صاحب الوصافة، بينما يحتل الترجى المركز الأول من فوز وتعادل برصيد 4 نقاط، ويقع تونجيث في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، فى دوري أبطال أفريقيا.