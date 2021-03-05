شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يحضر اجتماعات IFAB لتطوير قوانين الكرة ..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للفيفا، اجتماع IFAB عن طريق تقنية الفيديو باعتباره عضوا بها ضمن 4 أعضاء يمثلون الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة لـ4 أعضاء آخرين من الدول المؤسسة لكرة القدم وهم انجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا.

ويتولى ال IFAB تعديل قوانين كرة القدم على مستوى العالم، ويشغل أبو ريدة مقعده في IFAB كعضو دولي ممثلا عن قارة أفريقيا.

وشهد الاجتماع مناقشة تعديلات قانون لمسة اليد وقانون التسلل، استمرار قانون التغييرات الخمسة ، وحضر الاجتماع جياني انفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأرسين فينجر عضو لجنة التطوير في فيفا، وكولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي.

ويتواجد هاني أبو ريدة في موريتانيا، لحضور المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية الشباب التي ستقام غد السبت، ويستعد لخوض انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الثاني عشر من شهر مارس الجاري، ويسعى ممثل مصر إلى الحفاظ على مقعده في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلا عن أفريقيا وهو ما يمنحه بالتبعية العضوية في المكتب التنفيذي للكاف.