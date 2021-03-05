شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مشاركة محمد عبد المنصف "بيد محروقة" أمام الإسماعيلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، "مصابًا" أمام الإسماعيلى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث شهد اللقاء هدفاً ملغياً أحرزه صلاح أمين مهاجم وادي دجلة في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بداعي وقوع اللاعب في مصيدة التسلل.

عبد المنصف تعرض لحرق فى أصابع اليد اليمنى خلال خضوعه لعملية الاستشفاء بالبخار، عقب مباراة فريقه أمام الزمالك التى جمعتهما يوم الاثنين الماضى على ستاد السلام وانتهت بالتعادل السلبى، وشهدت تألق لافت للأنظار من الحارس العملاق محمد عبد المنصف.

وبعد المباراة حرص "أوسة" على الخضوع لجلسات استشفاء بالبخار، إلا إن الحارس تعرض للإصابة فى أصابع يده بعدما تعرض لكمية كبيرة من البخار الأمر الذى أدى لإصابته وكاد أن يبتعد عن المشاركة أمام الاسماعيلي.

وحرص عبد المنصف على الخضوع لجلسات علاج مكثفة حتى يتمكن من اللحاق بمواجهة الإسماعيلى، وكانت مشاركته مهددة حتى الوقت الأخير من عمليات الإحماء، إلا إن الحارس تمكن من ارتداء القفازات ليشارك فى المباراة ويقدم مستوى مميز كالعادة، ويخرج بالمباراة بشباك نظيفة.

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 10 في المركز الـ 16، متقدماً مركزاً واحداً بجدول الدوري، كما رفع وادي دجلة رصيده إلى النقطة 9 باقياً في المركز الـ 18 والأخير بالجدول.