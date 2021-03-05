شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم الإنتاج الحربي بهدفي روماريو وسيسيه ويقفز للمركز الثامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على نظيره الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول عن طريق ويليامز روماريو مهاجم الاتحاد في الدقيقة 35، برأسية متقنة بعد عرضية نفذها السيد سالم ووصل إليها متأخرا حارس الإنتاج محمد عصام الغندورن قبل أن يتمكن رزاق سيسيه من تسجيل الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الانتاج الحربي المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 10 نقاط حصدها الفريق من 15 مباراة، حيث فازوا في مباراتين وتعادلوا في 4 أخرى وخسروا 9 لقاءات، وسجل لاعبو الانتاج 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً أخر.

بدأت المباراة بدقيقة حداد على روح والد السيد سالم لاعب الاتحاد السكندري الذي وافته المنية الأسبوع الماضي، كما حرص لاعبو الاتحاد على رفع القميص رقم 17 الخاص بزميلهم كريم الديب المصاب بالرباط الصليبي مؤخرا في إشارة إلى دعمه في محنته.

ولم يهنأ كشرى المدرب الجديد للإنتاج الحربي بالوقت الكافي لترتيب أوراقه إذ تعرض لاعبه أمادو نياص للطرد المبكر في الدقيقة 17 من زمن اللقاء بعد تلقيه بطاقتين صفراويتين في أقل من ثلاثة دقائق.

وطالب لاعبو الاتحاد بضربة جزاء لرزاق سيسيه في الدقيقة 38 لكن الحكم رفضها بعد قرار من الفار، بعدها بدقيقتين طالب الإنتاج بضربة جزاء لمحمد فييرا لكن الفار أكد عدم صحتها.

وأهدر لاعبو الاتحاد العديد من الفرص لتأمين الفوز في الشوط الثاني كان أخطرها انفراد خالد الغندور الذي راوغ فيه حارس الإنتاج وانفرد بالمرمى الخالي ليضعها في القائم.

سيطرة الاتحاد كشفت الارتباط الدفاعي للعجلات الحربية ليتمكن رزاق سيسيه من تسجيل الهدف الثاني من خلال تسديدة قوية لمست قدم مدافع الإنتاج وغيرت اتجاها لتسكن الشباك.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة هجوم مكثف من الفريق السكندري، بفضل تحركات عمار حمدي والغندور، وتعاطف القائم مرة أخرى مع حارس الإنتاج الحربي بعدما تصدى لتسديدة الصباحي في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي: حراسة المرمى محمد صبحي، وخط الدفاع: داميون لوي، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي، السيد سالم، وخط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي، مروان عطية، وخط الهجوم: رزاق سيسيه، إيمانويل أوكوي.

وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي: حراسة المرمى: محمد عصام الغندور، وخط الدفاع: طارق ابو العز ومحمد تاحا ومحمود بازوكا وأحمد علي، وخط الوسط: وحميد ماو وغنام محمد وعبد الرحمن شيكا، وخط الهجوم: مصطفى البدري ممادو نياز ومحمد فييرا.