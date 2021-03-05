شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف روقا: جئنا إلى تونس للفوز على الترجى فى عقر داره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد أشرف روقا لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن مواجهة الترجى الرياضى التونسى، فى المباراة المقرر لها السادسة مساء غدًا السبت، على ملعب رادس بتونس، فى ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

قال أشرف روقا: "جئنا إلى تونس من أجل هدف واحد، وهو الفوز وتعويض إخفاق المباراتين السابقتين بالتعادل، مضيفًا خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: "نصل كثيرا ولكن نعاني من سوء التوفيق ونسعى لتدارك أخطائنا من أجل الفوز والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاث".

أضاف روقا: "الزمالك فريق كبير يلعب للفوز فقط وافتقدنا للتوفيق في المباريات الأخيرة، ومواجهة الترجى التونسى لن تكون سهلة لكن هدفنا تحقيق الفوز".

ووجه لاعب الزمالك رسالة للجمهور قائلاً: "نتمنى مساندة جمهور الزمالك طوال الوقت ونعد بإسعادهم فى الفترة المقبلة".

أشار محمد أشرف روقا إلى إن ظروف فيرس كورونا أثرت على الفريق في التنقلات لكن الفريق يمتلك الحافز قبل مباراة الغد، وجيمع اللاعبين فى أعلى قمة من التركز من أجل تحقيق الفوز على الفريق التونسى فى رادس.

ويحتل نادى الزمالك المركز الثالث في المجموعة بعد التعادل السلبى في أول مباراتين مع مولودية الجزائر في القاهرة وتونجيث في السنغال، بنفس الرصيد خلف مولودية الجزائر صاحب الوصافة، بينما يحتل الترجى المركز الأول من فوز وتعادل برصيد 4 نقاط، ويقع تونجيث في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، فى دوري أبطال أفريقيا.