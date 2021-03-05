شكرا لقرائتكم خبر عن بورتو يهزم السويس ويعود لصدارة المجموعة الثانية والسكة يوقف قطار الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الجولة السادسة عشر بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى العديد من المفاجآت بعد خسارة المتصدر فريق الداخلية أمام النصر بهدفين نظيفين ليتجمد رصيده عند 28 نقطة ، بينما ارتفع رصيد أبناء سيد عيد إلى 19 نقطة فى المركز العاشر ، فى الوقت نفسه نجح السكة الحديد فى إيقاف قطار الترسانة بعدما فرض التعادل السلبى للقاء ليرتفع رصيد الشواكيش إلى 27 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة ، بينما ارتفع رصيد السكة إلى 18 نقطة .

وفى إطار مباريات نفس الجولة حقق فريق بورتو فوزا غاليا على منتخب السويس بهدف دون رد أحرزه محمود صالح ليعود بورتو للصدارة مجددا بعدنا رفع رصيده 29 نقطة ، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 22 نقطة ، كما تعامل النجوم مع المريخ بهدف لمثله أحرز هدف النجوم محمد حسن ميدو من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف المريخ احمد حمزاوي ، وحقق القناة فوزا هاما علي زد بهدف دون رد أحرزه محمد علي ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة بينما تجمد رصيد أبناء زد عند 20 نقطة .

وفي مباراة ماراثونية تعادل سرس الليان مع جمهورية شبين بهدفين لمثلهما أحرز هدفي سرس الليان حسام ابو العزم و احمد جملل واحرز هدفي شبين مصطفي هاني و سيد شعبان ، كما استعاد كوكاكولا عافيته سريعا محققا فوزا غاليا على بتروجت بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيده إلى 26 نقطة فى المركز الرابع ، بينما تجمد رصيد أبناء البترول عند 16 نقطة فى مؤخرة الترتيب .