شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين مديراً فنيا لبتروجت في القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة بتروجت مع ربيع ياسين لقيادة صفوف الفريق بداية من اللقاء المقبل فى الجولة السابعة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى بعدما ساءت نتائج الفريق وأصبح فى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة بعد هزيمته أمام كوكاكولا بهدف مقابل للاشئ.

من المقرر أن يعلن مجلس نادي بتروجت بالتنسيق مع ربيع ياسين عن أسماء الجهاز المعاون له خلال الساعات المقبلة بعد إنهاء الاتفاق على بنود التعاقد.

شهدت مباريات الجولة السادسة عشر بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى العديد من المفاجآت بعد خسارة المتصدر الداخلية أمام النصر بهدفين نظيفين ليتجمد رصيده عند 28 نقطة ، بينما ارتفع رصيد أبناء سيد عيد إلى 19 نقطة فى المركز العاشر ، فى الوقت نفسه نجح السكة الحديد فى إيقاف قطار الترسانة بعدما فرض التعادل السلبى للقاء ليرتفع رصيد الشواكيش إلى 27 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة ، بينما ارتفع رصيد السكة إلى 18 نقطة .

وفى إطار مباريات نفس الجولة حقق بورتو فوزا غاليا على منتخب السويس بهدف دون رد أحرزه محمود صالح ليعود بورتو للصدارة مجددا بعدنا رفع رصيده 29 نقطة ، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 22 نقطة ، كما تعامل النجوم مع المريخ بهدف لمثله أحرز هدف النجوم محمد حسن ميدو من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف المريخ احمد حمزاوي ، وحقق القناة فوزا هاما علي زد بهدف دون رد أحرزه محمد علي ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة بينما تجمد رصيد أبناء زد عند 20 نقطة .