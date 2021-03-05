شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موقفه من ايقاف النشاط الرياضى فى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، موقف فريقه من التقارير التى تشير إلى تعليق النشاط الرياضى فى السنغال، مؤكدًا أن الزمالك لم يصله أي مخاطبات رسمية أو قرارات بشأن فريق تونجيث السنغالي.

وكانت تقارير قد أشارت لغموض موقف الفريق السنغالي والمشارك بنفس مجموعة الزمالك بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بسبب قرار بتعليق النشاط الكروي في السنغال.

ونشر الاتحاد السنغالي بيانا رسميا على الصفحة الرسمية على موقع تويتر يعلن فيه إيقاف النشاط ولم يحدد الاتحاد السنغالي موعد عودة النشاط، وتضمن البيان أن مباراة تونجيث ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا، ستقام غدا، السبت، في موعدها.

وأكد قاسم في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه لا تعليق على مثل هذه التقارير خاصة وأن النادي يتعامل فقط وفقا للقرارات الرسمية من الاتحاد الإفريقي.

ويواجه الفريق الأول بالنادي الأبيض نظيره الترجي التونسي غدا السبت، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقبل مواجهة الترجى التونسى يحتل نادى الزمالك المركز الثالث في المجموعة بعد التعادل السلبى في أول مباراتين مع مولودية الجزائر في القاهرة وتونجيث في السنغال، بنفس الرصيد خلف مولودية الجزائر صاحب الوصافة، بينما يحتل الترجى المركز الأول من فوز وتعادل برصيد 4 نقاط، ويقع تونجيث في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.