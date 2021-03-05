يوفيتش: لم نكن في أفضل حالاتنا وسنحاول تقديم مباراة مميزة أمام الأهلي

القاهرة - سامية سيد - يرى البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته بلقاء اليوم مؤكدا انه فريقه لم يقدم المردود المنتظر منه خاصة أنها مباراة كان الفوز بها سيقفز بالفريق للأمام من منطقة الخطر .

وسقط الدراويش في فخ التعادل السلبي أمام وادي دجلة بالأسبوع الخامس عشر بمسابقة الدورى المصرى.

وأضاف فى تصريحات عقب المباراة :”أتيحت لنا عدة فرص كان من الممكن ترجمتها لأهداف إلا أننا لم نوفق فى ذلك ، بجانب تألق حارس مرمى المنافس”.

وواصل :”هناك بعض النواقص بصفوف الإسماعيلي نعمل على علاجها من أجل اكتمال الصورة وتطور الفريق للأفضل”.

وبسؤاله فى ختام تصريحاته المقتضبة عن لقاء الأهلى أجاب :”الأهلى احد أكبر الأندية فى أفريقيا وعائد مؤخرا من كأس العالم للأندية لكننا سنتطلع لتعديل الكفة وتقديم مباراة مميزة تليق بقيمة وحجم الفريقين”.