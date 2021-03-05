شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعقد جلسة مع محمود متولي بمران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع محمود متولي لاعب الفريق الأحمر على هامش المران الختامي، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب فى التاسعة مساء غدا السبت في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل الاطمئنان على حالته الطبية بعد مشاركته في تدريبات الأهلي بشكل تدريجي.

وانتظم محمود متولي في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل تدريجي بحيث يشارك في تدريبات الكرة الجماعية، ولكن بدون التحامات لمدة أسبوعين أو ثلاثة قبل أن ينتظم في التقسيمة الجماعية بشكل طبيعي وفقا لرؤية الطبيب المعالج له.

ويغيب متولي عن الأهلي منذ 6 شهور بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي بالموسم الماضي، وأنهى برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز خبير العظام والدكتور علاء شاكر أخصائي تأهيل المنتخب الوطني السابق.

وأعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس وفقاً للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا، وجاءت النتيجة سلبية وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز الطبي.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي في التاسعة مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.