مصدر لـ"الخليج 365" يكشف سبب غياب أكرم توفيق عن قائمة الأهلي أمام فيتا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استبعد موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي لاعبه أكرم توفيق من قائمة فريقه التي ستواجه فيتا كلوب في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار مصدر بالأهلي في تصريحات لـ"يلا كورة" إلى أن اكرم توفيق قد تعرض لإصابة خفيفة خلال التدريبات ليستقر الجهاز الفني علي إبعاده من المباراة.

وأعلن بيتسو موسيماني، قائمة ضمت 19 لاعبًا للانتظام في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، وهي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمد هاني وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمود وحيد وحمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد رمضان بيكهام وأليو ديانج وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة ومروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

وشهدت القائمة استبعاد محمود كهربا للإيقاف وعلي معلول ووليد سليمان وناصر ماهر وصلاح محسن ومحمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود للإصابة بالإضافة إلى أكرم توفيق.