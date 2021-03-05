الاتحاد يعمق جراح الإنتاج الحربي بثنائية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا غاليًا على نظيره الإنتاج الحربي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة الـ 15 بدوري we المصري.

وسجل روماريو ويليامز الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 35، قبل أن يضيف رزاق سيسيه الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 21 نقطة ليتساوى مع سيراميكا والجونة في عدد النقاط، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.

واختار حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري تشكيل مكون من:

"محمد صبحي، داميون لوي، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي، السيد سالم، خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي، رزاق سيسيه، إيمانويل أوكوي، ويليامز روماريو".

وعلى الجانب الأخر دخل الإنتاج الحربي بتشكيل مكون من:

"محمد عصام الغندور، طارق ابو العز، محمد تاحا، محمود بازوكا، أحمد علي، حميد ماو ، محمد غنام، عبدالرحمن شيكا، مصطفى البدري، ممادو نياز ،محمد فييرا".

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مامادو نياس لاعب الإنتاج الحربي في الدقيقة 16، ليكمل الفريق المباراة بـ 10 لاعبين.

وترجم فريق الاتحاد سيطرته لهدف أول في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب روماريو ويليامز، الذي استغل عرضية من الجانب الأيمن ليحولها برأسه داخل شباك مرمى الإنتاج الحربي.

ومع بداية الشوط الثاني قرر أحمد كشري مدرب الإنتاج الحربي الدفع باللاعب معاذ الحناوي بدلا من اللاعب محمود بازوكا الذي تعرض للإصابة قبل صافترة نهاية الشوط الأول.

وحصل أحمد نبيل مانجا على بطاقة صفراء في الدقيقة 59، إثر تدخله بشكل قوي ضد لاعب الإنتاج الحربي أحمد علي.

وفي الدقيقة 70، حرم القائم الأيسر فريق الاتحاد السكندري من إحراز الهدف الثاني، بعدما مر اللاعب خالد الغندور وسدد الكرة لكنها اصطدمت بالقائم.

وتمكن رزاق سيسه من إحراز الهدف الثاني لفريق الاتحاد السكندري في الدقيقة 75، بعد تصويبة صاروخية فشل حارس الإنتاج الحربي في التصدري لها.