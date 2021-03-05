"سنفوز في النهاية".. رسالة من باتشيكو للترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

عبّر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن ثقته في فوز فريقه أمام الترجي في اللقاء المقرر له مساء غدٍ السبت ضمن حسابات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف باتشيكو في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي، أن الترجي لديه نقاط قوة لتقديم مباراة جيدة، لكن الزمالك يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولديهم طموح كبير ومستعدون جيدًا.

وشدد باتشيكو خلال تصريحاته، أنه يتوقع مباراة كبيرة ضد الترجي لكن الزمالك سيفوز في النهاية.

وتابع :"هدفنا دائما في أي ملعب هو الفوز، ولدينا ثقافة الفوز سواء داخل مصر أو خارجها، وعامل الجمهور يعتمد على الفريق بعض الفرق تتأثر بتواجد الجمهور وبعضهم لا ونحن في مصر نلعب بدون جمهور".

وأكمل :"لعبنا مباريات جيدة ولكن التعادل جاء بسبب قيام الفرق المنافسة بتقديم أداء دفاعي عال ولكننا جاهزون لمباراة الغد".

وأشار :"الزمالك يصل للمرمى كثيرًا ولكن يخفق في التسجيل من الممكن بسبب وجود لاعبين جدد في هذا المركز لكنه يعمل على تصحيح الأخطاء".

وواصل :"التعادل مع توينجيت ربما يكون عادلاً لكن في مباراة بطل الجزائر كان الزمالك يستحق الفوز وأضاع الفريق العديد من الأهداف".

واختتم باتشيكو تصريحاته قائلاً :"مصطفي محمد شأنه شأن باقي اللاعبين الجيدين خروجه يؤثر على الفريق ولدينا لاعبون جيدون الآن، وأنا متواجد في الزمالك منذ خمسة أشهر ولم نخسر سوي مباراتين ومازالنا في منتصف البطولة".

ويسعى الزمالك لتحقيق انتصاره الأول في دور المجموعات بعد التعادل بنتيجة سلبية في مباراتي مولودية الجزائر وتوينجيت السنغالي.

ويتواجد الزمالك في الترتيب الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد نقطتين متساويًا مع مولودية الجزائر، في المقابل يتصدر الترجي الترتيب برصيد أربع نقاط.