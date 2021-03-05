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روقا: كورونا أثرت على الفريق.. وهدفنا العودة بالـ 3 نقاط من تونس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
أكد محمد أشرف روقا لاعب الزمالك، أن فريقه جاء إلى تونس من أجل هدف واحد، وهو الفوز وتعويض إخفاق المباراتين السابقتين بالتعادل.

ويلتقي الزمالك بنظيره الترجي التونسي، المقرر لها غدا السبت، على ستاد رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف روقا خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الترجي التونسي، أن فريق الزمالك يصل كثيرا للمرمى ولكن يعاني من سوء التوفيق ويسعى لتدارك الأخطاء من أجل الفوز والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاث.

وأوضح، أن الزمالك فريق كبير يلعب للفوز فقط وافتقدنا للتوفيق في المباريات الأخيرة، مشيرا إلى أن ظروف أثرت على الفريق في التنقلات لكن الفريق يمتلك الحافز قبل مباراة الغد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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