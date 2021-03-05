الزمالك: لم يصلنا أي خطاب رسمي بخصوص موقف تونجيت السنغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أشرف قاسم، إن ناديه لم يصله أي مخاطبات رسمية تخص موقف فريق تونجيب السنغالي من النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.

وأشار قاسم، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي، إلى أنه لن يُعلق على مايتردد بخصوص تجميد النشاط الكروي في دولة السنغال، قائلاً:"النادي يتعامل فقط وفقًا للقرارات الرسمية من الاتحاد الإفريقي".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق من اليوم إلى غموض موقف الفريق السنغالي المشارك بنفس مجموعة الزمالك بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بسبب قرار بتعليق النشاط الكروي في السنغال.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مضيفه الترجي التونسي في السادسة مساء يوم غد السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يُذكر أن الزمالك قد تعادل سلبياً في مباراته بالجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا أمام نظيره تونجيت في السنغال.