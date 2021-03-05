قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب.. عودة الشحات و6 مستبعدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا غدًا السبت.

وتشهد القائمة استبعاد محمود "كهربا" المحروم من التواجد مع الفريق الأول لمدة شهر بقرار من الجهاز الفني إجراءً عقابيًا، إضافة إلى استمرار غياب علي معلول وناصر ماهر للإصابة، بجانب رامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن.

ويتواجد ضمن القائمة لأول مرة في دوري الأبطال هذا الموسم حسين الشحات بعد أن غاب عن أول جولتين في دور المجموعات بداعي الإيقاف.

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا استعدادًا للمباراة التي تقام في التاسعة مساء غد السبت.

وضمت قائمة الفريق كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وأحمد رمضان "بيكهام" وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمود وحيد.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.