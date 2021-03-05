رسميًا.. إيقاف مصطفى محمد مباراة واحدة وغرامة مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الجمعة قرارًا بإيقاف مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي مباراة واحدة بعد طرده أمام أنقرة جوتشو في الجولة الماضي من الدوري المحلي، وتوقيع غرامة مالية عليه.

وأعلن الاتحاد التركي بيان لجنة الانضباط التي أوضحت أن مصطفى محمد تعرض للطرد بداعي السلوك غير الرياضي تجاه المنافس ليتم إيقافه مباراة واحدة، وتغريمه 13 ألف ليرة (قرابة 27 ألف جنيه).

ورفضت لجنة الانضباط التظلم المقدم من جانب جالاتا سراي من أجل إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها مصطفى محمد وذلك لعدم وجود سبب قانوني يؤدي للإلغاء وعدم وجود خطأ عيني من حكم المباراة.

واستطاع مصطفى محمد أن يظهر بشكل رائع مع جالاتا سراي منذ الانضمام للفريق وسجل 6 أهداف في 7 مباريات، غير أن طرده في المباراة شهد أول خسارة في الدوري منذ انضمامه للفريق.