فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “النصر والاتفاق” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 5-3-2021 ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والتي تقام على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

ينقل بث المباشر مباراة “النصر والاتفاق” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق الرياضي السعودي “مشاري القرني”.

بعد فوزه بالكلاسيكو أمام الهلال في الجولة 20 من الدوري السعودي، تعادل النصر نادي أبها بهدفين لمثلهما في الأسبوع التالي، ليصبح رصيد العالمي نجد 29 نقطة في المركز السابع في جدول الترتيب.

في المقابل، تعرض الاتفاق لخسارة مريرة من التعاون في الجولة الماضية من الدوري بثلاثة أهدافٍ نظيفة، ليتوقف رصيده عند النقطة 30 في المركز السادس.

ودخل نادي النصر مواجهة الاتفاق بالتشكيلة التالية: براد جونز- سلطان الغنام – عبد الله مادو – عبد الإله العمري – عبد الرحمن عبيد بيتروس – مختار علي – نور الدين امرابط – سامي النجعي – بيتي مارتينيز – محمد مران.

في المقابل بدأ الاتفاق اللقاء بهذه التشكيلة: رايس مبولجي – فهد زاحم – كارول ميتس – فيليب كيش – الهوسواي سنوسي – نعيم السيليتي – سوزا – علي هزازي – محمد الكويكبي – وليد أزارو – عبد الله السالم.

هدف تقدم الاتفاق “وليد أزارو”.

هدف التعادل لفريق النصر “عبدالإله العمري”.

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