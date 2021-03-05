فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة العربي والسالمية في الدوري الكويتي stc “السلامة يتألق”

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “العربي والسالمية” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 5-3-2021 ضمن الجولة السادسة من الدوري الكويتي stc.

نقل بث المباشر مباراة “العربي والسالمية” على قناة الكويت الرياضية، بصوت المعلق الكويتي “ابراهيم الهشال”، كما نقل على قناة الكأس القطرية بصوت المعلق القطري “منتصر الازهري”.

وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت السعودية والكويت، 16:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت جرينتش.

انتزع العربي فوزًا هامًا من ضيفه السالمية بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد صباح السالم، ليستعيد الأخضر صدارة ترتيب الدوري الكويتي.

وفي الشوط الثاني نجح السالمية في تعديل النتيجة عن طريق “حسين الموسوي” في الدقيقة (55)، قبل أن يعود بندر السلامة ويحرز هدف الانتصار لفريق العربي عند الدقيقة (57).

وفي الشوط الثاني نجح السالمية في تعديل النتيجة عن طريق “حسين الموسوي”، قبل أن يعود بندر السلامة ويحرز هدف الانتصار لفريق العربي في الدقيقة (57).

وبهذا الانتصار ارتقى العربي إلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الكويتي برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ملاحقه “القادسية”، بينما تجمد السالمية في المركز السادس وفي رصيده 6 نقاط.

هدف العربي الاول “بندر السلامة”.

هدف التعادل لفريق السالمية “حسين الموسوي”.

هدف الانتصار لفريق العربي “بندر السلامة”.

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