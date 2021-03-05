بث مباشر | مشاهدة مباراة شباب بلوزداد والهلال في دوري ابطال افريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة شباب بلوزداد الجزائري والهلال السوداني، في أهم مباريات اليوم الجمعة 5-3-2021، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.

وينقل بث مباشر شباب بلوزداد والهلال على قناة بي ان سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة بين سبورتس كونيكت.

وتقام شباب بلوزداد والهلال على ملعب 5 جويلية 1962، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت الجزائر، 21:00 بتوقيت مصر والسودان، 22:00 بتوقيت السعودية.

يتواجد شباب بلوزداد الجزائري والهلال السوداني في المجموعة الثانية، والتي تضم كل من، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي.

تعرض شباب بلوزداد لخسارة مريرة في الجولة الماضية أمام “ماميلودي صن داونز” بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وتعادل في الجولة الأولى مع مازيمبي بنتيجة (0-0).

في المقابل، تعادل الهلال في الجولة الماضية أمام “مازيمبي”، وخسر في الجولة الأولى أمام “ماميلودي صن داونز” بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الأولى.

ويتصدر ماميلودي صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي مازيمبي في المركز الثاني بنقطتين في رصيده، بينما يتواجد الهلال في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وبنفس الرصيد يقبع شباب بلوزداد في المركز الأخير.

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