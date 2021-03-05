نتيجة مباراة العربي والسالمية في الدوري الكويتي stc “الأخضر يستعيد الصدارة”

تعرف على نتيجة مباراة “العربي والسالمية” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 5-3-2021 ضمن الجولة السادسة من الدوري الكويتي stc.

حقق العربي فوزًا هامًا على السالمية بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد صباح السالم، ليستعيد الأخضر صدارة ترتيب الدوري الكويتي.

وافتتح العربي التسجيل في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول عن طريق “بندر السلامة”، بعدما قابل عرضية أتت من الجهة اليسرى برأسية قوية في شباك السالمية.

وفي الشوط الثاني نجح السالمية في تعديل النتيجة عن طريق “حسين الموسوي” في الدقيقة (55)، قبل أن يعود بندر السلامة ويحرز هدف الانتصار لفريق العربي عند الدقيقة (57).

وبهذا الانتصار ارتقى العربي إلى المركز الأول برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ملاحقه “القادسية”، بينما تجمد السالمية في المركز السادس وفي رصيده 6 نقاط.

ونقل بث المباشر مباراة “العربي والسالمية” على قناة الكويت الرياضية، بصوت المعلق الكويتي “ابراهيم الهشال”، كما نقل على قناة الكأس القطرية بصوت المعلق القطري “منتصر الازهري”.

وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت السعودية والكويت، 16:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت جرينتش.

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