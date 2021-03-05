عاجل | تشكيلة الشباب الاساسية امام القادسية في الدوري السعودي

أعلن المدرب البرتغالي “بيدرو كايشينيا” تشكيلة الشباب الاساسية لمواجهة القادسية في الدوري السعودي، والتي تقام على استاد الأمير خالد بن سلطان.

وشهدت تشكيلة الشباب الاساسية تواجد “زيد محمد البواردي” في حراسة المرمى، وسيقود خط الهجوم النيجيري المتألق “أوديون إيجالو”.

وينقل بث المباشر مباراة “الشباب والقادسية” على قناة السعودية الرياضية 4، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عيسى الحربين”.

ويتصدر نادي الشباب جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 5 عن ملاحقه “الهلال“، وفي رصيده 44 نقطة، جمعها من 21 مباراة، انتصر في 13 مناسبة، وتعادل في 5، وخسر 3 مرات.

ويمتلك نادي الشباب خط هجوم فتاك هذا الموسم في الدوري السعودي، حيث سجل لاعبوه 44 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، واستقبلت شباكه 25 هدف.

في المقابل، يقبع القادسية في المركز الثامن برصيد 29 نقطة، جمعها من 21 مباراة، انتصر في 7 مباريات، وتعادل في 8 مناسبات، وخسر 6 مرات.

تشكيلة الشباب الاساسية أمام القادسية في الدوري السعودي

زيد محمد البواردي.

محمد سالم – حسان محمد تمبكتي – أحمد محمد شراحيلي – متعب سعد الحربي.

الفريد ندياي – حسين آل منصر القحطاني.

فابيو مارتينز – إيفر بانيجا – كريستيان جوانكا.

أوديون إيجالو.

تشكيلة القادسية الاساسية

فيصل المسرحي.

حمد تركي اليامي – أوروس فيتاس – ريس ويليامس – إبراهيم فهد الشعيل.

دانيلو مورينو اسبريليا – ايدسون فيليب دا كروز – خليفة عادل الدوسري – حسين النطار.

ستانلي أوهاوتشي -ليك جيمس.

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