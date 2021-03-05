الامارات | نتائج مسحة كورونا للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي في أبطال أفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مسحة كورونا للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي في أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 مارس 2021

أعلن نادي الترجي التونسي، اليوم الجمعة، عن نتائج فحوص فيروس كورونا المستجد، والتي جاءت سلبية لجميع اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك المصري غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأفاد النادي الذي يستعد للمواجهة المرتقبة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة من دور أبطال افريقيا، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن النتائج جاءت سلبية.

وينتظر أن يخوض الترجي المواجهة بصفوف مكتملة، حيث استعان معين الشعباني المدير الفني للفريق بأغلب اللاعبين الأساسيين، وبينهم النجم الليبي العائد حمدو الهوني والحارس معز بن شريفية ولاعب الوسط غيلان الشعلالي والمهاجم أنيس البدري.

ويتصدر الترجي، المتوج بلقب دوري الأبطال أربع مرات، المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط بفارق نقطتين عن مولودية الجزائر والزمالك برصيد نقطتين لكل منهما، بينما يتذيل تونجيث السنغالي المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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