الامارات | ماجد سرور يجري عملية الرباط الصيلبي في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سرور يجري عملية الرباط الصيلبي في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر«توتير» أن لاعب الفريق ماجد سرور سيغادر خلال الأيام المقبلة إلى فرنسا لإجراء عملية تميم في الرباط الصليبي في الركبة اليمنى في مستشفى جامعة السوربون بباريس ويرافقه عضو شركة كرة القدم جاسم الدوخي وستجرى العملية بإشراف الجراح البروفيسور الفرنسي فريدريك كيامي.

يذكر أن ماجد سرور كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الجزيرة.

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