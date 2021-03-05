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الامارات | بايرن ميونيخ يوقع عقداً احترافياً طويل الأمد مع "لاعب المستقبل"

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع لاعب خط وسط بايرن ميونيخ، جمال موسيالا، اليوم الجمعة، على أول عقد احترافي خلال مسيرته مع اللعبة، سيستمر بمقتضاه في صفوف بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم حتى عام 2026. 

وقال المدير الرياضي للبايرن، حسن صالح حميديتش، في بيان: "نحن سعداء للغاية بتوقيع جمال عقده الأول وهو عقد طويل الأمد مع بايرن ميونيخ".

وأضاف "الآن علينا ضمان تطور مستواه".

وكان موسيالا، انضم إلى فريق نادي البايرن تحت 17 عاما في 2019 قادما من اللندني، وتطور مستواه سريعا ليحصل على فرصة اللعب في صفوف الفريق الأول، كما أنه يتوقع الانضمام للمنتخب الألماني الأول قريبا.

وشارك موسيالا حتى الآن في 27 مباراة مع البايرن في جميع المنافسات، وأصبح في الأسبوع الماضي، أصغر لاعب سنا في تاريخ النادي يهز الشباك في ، عندما أحرز هدفا خلال الفوز 4-1 على لاتسيو الإيطالي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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