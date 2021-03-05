شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يخطط للهروب من جحيم كلوب داخل ليفربول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح وأزمته مع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مستمرة منذ أن قرر المدرب الألماني استبدال المهاجم المصري في الشوط الثاني من لقاء تشيلسي الذي أقيم بينهما مساء أمس على أرض ملعب الأنفليد معقل الريدز وفاز به البلوز بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفجر موقع "آس" الإسباني مفاجأة بشأن مصير محمد صلاح داخل قلعة أنفيلد خاصة بعد الأزمة الأخيرة التى نشبت بين محمد صلاح وكلوب عقب استبدال المهاجم المصري في لقاء البلوز، الأمر الذي جعل الغموض سيد الموقف بداية من عضب صلاح مرورا بالتغريدة الغامضة الذي نشرها رامي عباس وكيل اللاعب، حتى انفجار الجماهير في وجه كلوب عقب اللقاء.

وقال التقرير الإسباني الذي نشر اليوم، محمد صلاح يعيد التفكير في مسيرته الكروية الآن لأن الأمور ليست كما يود ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق، فضلًا عن أن محمد صلاح لم يجد أفضل نسخه منذ نهاية عام 2020، وكل الأمور وضحت الليلة الماضية خلال لقاء تشيلسي رغم إشادة المدرب الألماني بأن الأمور تسير على مايرام، فإن الوضع معقد وهناك شهور صعبة سيمر بها محمد صلاح داخل ليفربول.

صورة ضوئية من موقع آس الإسباني

صورة ضوئية من موقع آس الإسباني

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول

جماهير ليفربول تشن هجومًا على كلوب بسبب استبدال محمد صلاح أمام تشيلسي (صور)

شنت جماهير ليفربول هجوما شرسا على يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عقب اسبتداله محمد صلاح خلال لقاء تشيلسي الذي أقيم بينهما مساء الخميس على أرض ملعب أنفيلد، وفاز به البلوز بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفاعلت جماهير ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأبدى عدد كبير منهم استياءهم لقرار المدرب الألماني بتغيير محمد صلاح الذي اعتبروه اللاعب الوحيد الذي كان قادرا على صناعة الفرص خلال هذا اللقاء.

ووجه أحد المشجعين حديثه لكلوب، متسائلا، ماذا تفعل بحق الجحيم؟.. في تعبير منه عن غضبه الشديد لمغادرة محمد صلاح أرض ملعب لقاء ليفربول وتشيلسي. أضاف مشجع آخر، لماذا يغادر صلاح هذا اللقاء؟، حقا قرار غريب. وأكد مشجع ثالث، صلاح كان اللاعب الوحيد الذي صنع الفرص، ماني وفيرمينو عديما الجدوى، ما هذا بحق الجحيم؟.

وجاء تعليق مشجع يدعى جاكوب، يسخر فيه من قرار كلوب بتغيير صلاح، ويقول: نعم، نسبتدل أفضل مهاجم لدينا بأكبر عدد من الأهداف في الدوري. ويضيف جوردن هانتلي، أحد المشجعين المنتمين لفريق ليفربول، لماذا نتخلص من متصدر الهدافين في الدوري الإنجليزي عندما نحتاج إلى هدف؟. وتابعت كارلا رولاند، لا أستطيع أن أفهم استبدال صلاح، بوبي أسوأ لاعب في المقدمة ومسؤول عن هدف تشيلسي. ما الذي يفكر فيه كلوبLFC.

صور من تعليقات جماهير ليفربول على قرار استبدال كلوب لصلاح في لقاء تشيلسي

صور من تعليقات جماهير ليفربول على قرار استبدال كلوب لصلاح في لقاء تشيلسي

صور من تعليقات جماهير ليفربول على قرار استبدال كلوب لصلاح في لقاء تشيلسي

صور من تعليقات جماهير ليفربول على قرار استبدال كلوب لصلاح في لقاء تشيلسي

صور من تعليقات جماهير ليفربول على قرار استبدال كلوب لصلاح في لقاء تشيلسي