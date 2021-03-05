شكرا لقرائتكم خبر عن كروكيه الزمالك يتعادل مع الطائرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق الكروكيه بالنادي أمام فريق الطائرات بهدف لكل منهما في اليوم الأول من للمباراة، التي تلعب على مدار يومين وتقام على ملاعب مركز شباب الجزيرة في بطوله الدوري.

ويستكمل الفريق المباراة غدا أمام نفس الفريق وشارك بالمباراة اليوم فردي سيدات ماهيتاب محمد وزوجي رجال خالد كامل وياسر سيد.

ويتصدر فريق الكروكية بنادي الزمالك الدوري بدوريه الأول والثاني.