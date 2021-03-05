شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الترجي يتحدث لـ«المصري اليوم» عن مواجهة الزمالك وتألق التونسيين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث مراد المالكي لاعب الترجي الرياضي ومنتخب تونس السابق عن المواجهة الهامة والمُرتقبة والتي تجمع الترجي بشقيقه الزمالك السبت، في إطار مُنافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الفريق المُلقب بمدرسة الفن والهندسة ضيفاً صعبًا على ضيفه فريق الدم والذهب يوم السبت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في إطار مُنافسات الجولة الثالثة من التشامبيونز ليج الأفريقي.

ويدخل الترجي هذه المباراة وهو مُتصدر مجموعته برصيد أربعة نقاط، بينما يأتي الزمالك ثالثًا برصيد نقطتين جمعها من خلال التعادل في مباراتين.

وقال مراد في تصريحات خاصة إلى صحيفة «المصري اليوم»، الجمعة: «ستكون مواجهة مُعقدة بين الترجي والزمالك خاصة في ظل المستوى الذي يُقدمه الزمالك خلال الفترة الأخيرة، بينما الترجي يتطور مستواه في كل مباراة ويتحسن بصورة كبيرة للغاية، لذلك ستكون موقعة صعبة بين الفريقين».

وأضاف: «أعتقد بأن الترجي يمتلك هذا الموسم كافة مقومات النجاح لعودة الأميرة الأفريقية إلى خزائن النادي، فالفريق يضم مجموعة جيدة جدًا من اللاعبين، بالإضافة إلى أن المدرب معين الشعباني يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الأندية الأفريقية وكذلك العربية، لذلك أتوقع بأن الترجي في طريق مفتوح للفوز باللقب».

وعن أبرز نقاط القوة في تشكيلة الزمالك أجاب مراد قائلًا: «من وجهة نظري أن أبرز نقاط قوة الزمالك خلال الفترة الحالية هو خط وسطه بوجود الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي لذلك سيكون على لاعبي وسط الترجي دورًا كبيرًا في إيقاف تقدم الثنائي إلى الخطوط الأمامية وخصوصًا ساسي».

وبسؤاله حول التألق اللافت للاعبين التونسيين في الدوري المصري أوضح قائلًا: «لا يوجد سر في ذلك، من وجهة نظري اللاعب التونسي وجد مقومات النجاح في الدوري المصري الذي أراه من أفضل الدوريات في أفريقيا، فالملاعب في مصر من طراز متميز بالإضافة لتوفير المستحقات المادية بشكل جيد».

وأتم: «لا أجد أن هناك اختلاف كبير بين تونس ومصر، لذلك اللاعب التونسي يجد الراحة النفسية في مصر ويُقدم مستويات جيدة جدًا، ولا شك أن تألق فرجاني ساسي جعل الكثير من أندية الدوري المصري ينظرون إلى اللاعب التونسي ويحاولون التعاقد معه».

ويمتلك مراد المالكي مسيرة رائعة للغاية مع كرة القدم التونسية، حيث حقق عدة بطولات رفقة الترجي الرياضي، بالإضافة إلى المشاركة المونديالية بقميص منتخب تونس مرتين أعوام 1998 بفرنسا و2002 بكوريا الجنوبية واليابان.