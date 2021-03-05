شكرا لقرائتكم خبر عن هتلر يصل الإمارات ورابطة مشجعي الزمالك تستقبله في المطار (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل محمد رمضان هتلر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى مطار دبي الدولي لإجراء عملية جراحية في العضلة الصدرية.

وغادر محمد رمضان هتلر نجم فريق اليد بنادي الزمالك مطار القاهرة صباح اليوم متوجها إلى الإمارات.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز، قد وافقت على سفر اللاعب للإمارات وتحمل تكاليف العملية الجراحية الخاصة للاعب مع البروفيسور الفرنسي فيليب براندو.

وحظي لاعب كوماندوز يد الزمالك وكابتن الفريق محمد رمضان هتلر باستقبال عدد من جماهير الزمالك له بمطار دبى لحظه وصوله لدوله الإمارات لإجراء العملية الجراحية وبداية رحلته العلاجية.

وحرصت رابطه جماهير الزمالك بالإمارات على استقبال اللاعب وتمنت الشفاء العاجل والسريع للاعب وعودته كأحد أهم أفراد فريق اليد بنادى الزمالك.