شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد التركي يرفض استئناف جالاتا سراي ضد طرد مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم، بيانًا رسميًا، يعلن من خلاله قراره بشأن الاستئناف الذي تقدم به نادي جالاتا سراي التركي، لإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها مصطفى محمد مهاجم الفريق في مباراة أنقرة جوجو.

وتعرض مصطفى محمد للطرد، في الدقيقة 57 من مباراة جالاتا سراي أمام أنقرة جوجو، بعد أن قام بضرب إبراهيم أكداج، لاعب أنقرة بمرفقه.

وتقدم جالاتا سراي باستئناف أمس للاتحاد التركي من أجل إلغاء قرار الطرد، مؤكدًا أن اللاعب لم يكن يستحق سوى الحصول على بطاقة صفراء فقط.

وأكد الاتحاد التركي في بيانه، أنه قرر عدم إلغاء البطاقة الحمراء، ومعاقبة مصطفى محمد بالإيقاف مباراة واحدة بسبب تصرفه غير الرياضي ضد لاعب الفريق المنافس.

وبذلك تأكد غياب مصطفى محمد عن مباراة فريقه أمام سيفاسبور، المقرر لها ضمن الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري التركي.

وسوف يعود مصطفى محمد للمشاركة في المباريات مع فريقه، بداية من مواجهة قيصري سبور، المقرر لها 13 مارس الجاري، في الجولة الـ30 للدوري التركي.

و يقدم المهاجم صاحب الـ23 عامًا مستوى مميز للغاية مع فريق جالاتا سراي منذ انضمامه له في يناير الماضي، قادما من نادي الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة بنية البيع، حيث أحرز مصطفى محمد 6 أهداف في 7 مباريات لعبها مع الفريق.