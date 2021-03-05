شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكر سفير مصر في تونس.. و«حشيش» يشيد بمسؤولي الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال نادي الزمالك الشكر للسفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية في تونس.

وقال عماد عبدالعزيز رئيس الزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، إن السفير المصري لم يترك البعثة، منذ أن وصلت إلى تونس، وهو متابع جيد للرياضة وداعم لكل الأندية التي تصل تونس.

ووجه رئيس الزمالك الشكر لمسؤولي نادي الترجي التونسي على حسن الاستقبال وتوفير كل طلبات الزمالك متمنيا إقامة مباراة قوية تليق باسم الناديين، وأن يكون التوفيق حليف الفريق.

من جانبه أكد طارق حشيش المدير المالي، أنه يشعر وكأنه في بلده، في ظل دعم السفير وتواجده مع البعثة في كل مكان، موجها الشكر للنادي التونسي على توفير سبل الراحة لبعثة النادي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الترجي التونسي، المقرر لها غدا السبت، على ستاد رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.