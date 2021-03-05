شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرفض طلب لاعبي الأهلى قبل مواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي محاولات لاعبي الفريق فى إقناعة بالعفو عن زميلهم محمود كهربا لحاجة الفريق لجهودة خلال الفترة المقبلة.

وأكد المدير الفني للاعبين خلال المحاضرة التي أقيمت خلال معسكر الفريق الحالى استعدادا لمواجهة فيتا كلوب والذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش، أن قرار العفو ليس بيده وأن اللاعب تمادى كثيرا معه ومع بعض زملائه ولم يرتدع أبدا رغم محاولات تقويمه، وطالب المدير الفني اللاعبين بالتركيز فى مباراة الغد وعدم التحدث بخصوص محمود كهربا نهائيا.

في سياق مختلف، شهدت المحاضرة الفنية مشاهدة بعض المباريات المسجلة للمنافس وتحديد نقاط القوة و الضعف لدي المنافس، من أجل حسم نقاط المباراة الثلاث وتحسين ترتيب الفريق بالمجموعة بعد تلقية هزيمة الجولة الماضية أمام سيمبا التنزاني.

وكان موسيماني صعد موقفه ضد محمود كهربا بعقوبة جديدة فى محاولة لابعادة عن النادي خلال فترة إيقافه للمتابعة من هنا

كما كان محمود الخطيب رفض مقابلة والد اللاعب وأصر على موقف النادي ضد اللاعب وللمتابعة من هنا