شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل السقوط .. وشبح الهبوط يخيم على الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاسماعيلي السقود في بطولة الدوري، بعد تعادله السلبي مع وادي دجلة، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

حيث فشل الدراويش في تحقيق الفوز في آخر 9 جولات مما زاد موقفهم تازما وأصبح مهددا بقوة للهبوط لدوري القسم الثاني بعد احتلالة المركز قبل الأخير بجدول المسابقة بـ11 نقطة وبقي وادي دجلة في المركز الأخير بـ9 نقاط .

وعقب المباراة خرج الجهاز الفني للاسماعيلي ولاعبي الفريق في حالة ذهول لفشلهم المتكرر في تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث رغم تهديدهم لمرمي وادي دجلة في أكثر من كرة .