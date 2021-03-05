شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا.. الأبيض يعلن نتيجة مسحة اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك عن سلبية المسحة التي خضع لها الفريق ظهر أمس للكشف عن فيروس كورونا. أضاف أسامة في تصريحات نشرها موقع الزمالك الرسمي، أن جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة الترجي التونسي بعد الكشف عن نتيجة المسحة. ويلتقي الفريق الأول بالنادي مع الترجي التونسي في السادسة من مساء السبت في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا.. بطل مصر بالزي الأبيض أمام الفريقي التونسي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والترجي التونسي، عن ارتداء الفريق لزيه الرسمي القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، في حين سيرتدي حارس المرمى اللون الأخضر. ومثل الزمالك في الاجتماع الفني لمباراة الترجي كلا من أحمد زاهر إداري الفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات. وتتحرك حافلة الفريق من فندق الإقامة إلى ستاد رادس في تمام الساعة 3:50 بتوقيت تونس، الساعة 4:50 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

الزمالك المصري يخوض لقاءً هامًا ومرتقبًا أمام فريق الترجي التونسي غدا السبت الموافق 6-3-2021، ضمن الجولة الثالثة لدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينطلق اللقاء الذي يقام على أرض الملعب الأوليمبي، حمادي العقربي، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ويتم إذاعته على قنوات بين سبورت الشكبة المالكة حصريا لمباريات البطولة الإفريقية الأقوى في القارة السمراء. حافظ الترجي على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بعد ختام الجولة الثانية للمجموعة، بعد التعادل الذي يعتبر في مصلحة الفارس الأبيض مع مولودية الجزائر الذي يحتل المركز الثاني برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن نادي الزمالك، ويتذيل تونجيت السنغالي الترتيب برصيد نقطة واحدة.