شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي يوافق على تجديد عقده مع الزمالك في تونس.. والتوقيع الرسمي في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

في مفاجأة من العيار الثقيل داخل نادي الزمالك ينتظرها الملايين من عشاق القلعة البيضاء بخصوص التجديد لاحد أبرز لاعبي الفريق الكروي الأول والذي بات مطلبًا جماهيريًّا تسعى اللجنة الثلاثية لتحقيقه وافق التونسي الدولي فرجاني ساسي على تجديد عقده مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ووافق فرجاني ساسي صانع ألعاب الزمالك على تجديد عقده مع الزمالك عقب جلسة مع اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال الزمالك في مقر إقامة بعثة الزمالك في تونس.

وتتواجد بعثة الزمالك في تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي بطل تونس في إطار الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

واتفق ساسي على النجديد مع رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك تقديرا لتمسك الإدارة والجهاز الفني والجماهير باستمراره.

وحصل عماد عبد العزيز رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك على وعد من ساسي بعقد جلسة ثانية عقب العودة إلى القاهرة من أجل التوقيع رسميا على عقود تجديده مع نادي الزمالك.

وأبلغ ساسي مسؤولي الزمالك أن البقاء في الزمالك وتجديد عقده هو خياره الأول وأنه سبق أن وافق على تخفيض طلباته المالية تقديرا لجمهور الزمالك الذي يعتبره كلمة السر في تألق وعودة ساسي.

وتعاطف ساسي وأبدى مرونة كبيرة في التجديد مع نادي الزمالك بعد اللفتة الطيبة من إحدى مشجعات الزمالك التى عرضت التبرع بثمن قراطها من أجل التجديد لفرجاني ساسي.

وشهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الشد والجذب والترقب لموقف التجديد لساسي من عدمه بعدما ترددت أنباء عن تلقيه أكثر من عرض من تركيا والسعودية والإمارات، الأمر الذي جعل جمهور الزمالك يدشن حملة ضد اللجنة الثلاثية التى تدير النادي للضغط عليهم من أجل التجديد لنجم الفريق فرجاني ساسي وهو ما نجحت فيه اللجنة مبدئيا بالحصول على موافقة رسمية من ساسي بالتجديد بعد جلسة رئيس اللجنة مع ساسي في تونس.

ويخوض الزمالك مباراة مهمة وقوية ومصيرية مع نظيره الترجي التونسي غدا السبت في بطولة دوري أبطال إفريقيا ويسعى الزمالك للفوز بالمباراة من أجل إنعاش آماله في التأهل عن المجموعة الرابعة بعد تعثره أمام مولودية الجزائر وتونجت السنغالي.