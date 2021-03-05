شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتابع نشاط اتحاد الكاراتيه بالواحات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتابع وزارة الشباب والرياضة الأنشطة التي يتم تنفيذها لأبناء الواحات البحرية، ومنها أنشطة الاتحاد المصرى للكاراتيه بهدف حث النشء والشباب على ممارسة الرياضة.

وأقام الاتحاد المصري للكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، ومنطقة الجيزة للكاراتيه اختبار ترقى الأحزمة لجميع اللاعبين بالواحات البحرية التابعة لفرع الجيزة للكاراتيه، بحضور الكابتن بدر أبوطبيخ، عضو مجلس إدارة فرع الجيزة، والكابتن نبيل عويس، الخبير بالاتحاد المصري للكاراتيه، والكابتن على رأفت، الخبير بالاتحاد المصري للكاراتيه، وهانى حسين، المدير المالى، القائم بأعمال المدير التنفيذي لفرع الجيزة.

وشهدت الاختبارات تقديم مستويات طيبة من أبناء الواحات البحرية، وعروض رياضية متميزة تبشر بمستوى واعد، وسط إشادة المختصين بالمواهب الرياضية في رياضة الكاراتيه.