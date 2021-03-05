شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا.. الأحمر يعاني من الغيابات أمام الفريق الكونغولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏مواجهة فيتا كلوب المقرر لها مساء السبت، ضمن منافسات مرحلة مجموعات دوري ‏أبطال إفريقيا، هي في غاية الأهمية لتعويض خسارة الفريق الأخيرة أمام سيمبا في تنزانيا، ‏واستكمال مشواره نحو التأهل إلى ربع نهائي البطولة.‏

وأكد قمصان، أن فيتا كلوب يمتلك عناصر مميزة، ومواجهة الفريقين غدا لن تكون سهلة، لذلك حرص الجهاز الفني على مشاهدة مباريات الفريق الكونغولي والتحضير بشكل جيد ‏للمواجهة المرتقبة بين الفريقين.‏

وشدد المدرب المساعد بالأهلي على أن الفريق لديه هدف محدد في مباراة فيتا كلوب، وهو ‏تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، خاصة أن المباراة تقام في مصر وقبل السفر ‏لملاقاة فيتا في الكونغو.‏

وأوضح قمصان أن الأهلي لديه غيابات مؤثرة لكن الجهاز الفني لديه الثقة التامة في جميع ‏عناصر الفريق، وأي لاعب يشارك قادر على تعويض أي نقص داخل ‏صفوف الفريق.‏

وأشار المدرب المساعد إلى أن مجموعة الأهلي ـ المجموعة الأولى - تضم فرقا مميزة على ‏الصعيد الفني، وعلى مستوى القدرات والمهارات الفردية للاعبين، وهناك تنافس بين الجميع ‏من أجل تحقيق التأهل إلى ربع النهائي.‏

واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي تجاوز خسارة سيمبا، ومواجهة ‏فيتا كلوب هي الأهم، ويسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز والحصول على ثلاث ‏نقاط في غاية الأهمية في مشوار الأهلي بدور المجموعات.‏

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في التاسعة مساء غد السبت على استاد القاهرة في ثالث جولات ‏دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للمجموعة الأولى التي تضم إلى جانب الأهلي وفيتا ‏فريقي سيمبا التنزاني والمريخ السوداني.‏

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم استعداده لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها التاسعة مساء السبت على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. شهد المران خوض تدريبات بدنية وفنية متنوعة، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة فيتا كلوب الكونغولي غدا. وكان موسيماني قد عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم شهدت تحفيظ اللاعبين التعليمات الفنية الأخيرة الخاصة بمواجهة الغد. ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي غدا.

الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا.. الأحمر يكشف مصير الشحات من لقاء الغد

انتظم حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب.

وكان الشحات قد غادر مران الأهلي أمس بعد تعرضه لجروح سطحية أسفل القدم خلال مشاركته في المران، وانتظم اليوم في المران الجماعي بعد الاطمئنان على حالته. ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا.. محاضرة فينة للاعبين بالفيديو

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي لمواجهة فيتا كلوب والذي أقيم عصر الجمعة على ملعب التتش. وتحدث موسيماني مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية خلال محاضرة الفيديو، وذلك ضمن التحضيرات لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب غدا السبت في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا. وتضم مجموعة الأهلي إلى جانب فيتا كلوب كلا من سيمبا التنزاني والمريخ السوداني.