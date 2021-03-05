شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 39 مباراة جمعت الزمالك بالأندية التونسية قبل مواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفاً على نظيره الترجي التونسي، مساء غدٍ السبت، بمنافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2020-2021.

الزمالك واجه الأندية التونسية خلال 39 مباراة رسمية، بواقع 29 مباراة أفريقية و 10 مواجهات عربية.

ويعتبر فريق الصفاقسي التونسي هو أكثر الأندية التي واجهها الزمالك، وذلك في 12 مباراة، بينما الأقل هو البنزرتي وقابله في مباراتين، فقط، بينما لعب أمام الترجي 11 مباراة و8 أمام النجم و6 مباريات في مواجهة الأفريقي.

الزمالك يمتلك الكلمة العُليا في مواجهاته أمام الأندية التونسية بـ 18 انتصاراً، مقابل 13 هزيمة و8 تعادلات.

وسجل نجوم الزمالك 53 هدفاً في شباك أندية تونس، وتلقت شباكه 47 هدفاً.

ويعتبر عبدالحليم علي هو هداف الزمالك أمام الأندية التونسية برصيد 5 نقاط، بواقع 4 على المستوى العربي وهدف أفريقي وحيد.

وواجه الزمالك فريق الصفاقسي التونسي في أول مباراة له أمام أندية تونس في عام 1984 وتفوق بطل مصر بثلاثية، وكانت المواجهة الأخيرة أمام الترجي وخسر الفارس الأبيض بهدف نظيف في العام الماضي.