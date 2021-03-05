شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يعلق على أزمة كهربا ويوجه رسالة قوية لموسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصلت أزمة محمود كهربا لاعب الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي مع بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق اشتعالا، بعد قرار تجميدة لمدة شهر وتغريمة 200 الف جنية .

حيث علمت «المصري اليوم» أن محمود الخطيب رئيس النادي رفض مقابلة والد اللاعب محمود كهربا على مدار يومين متتاليين، من أجل إقناعه بالعفو عن ابنه والتوسط لدي المدير الفني من اجل الاكتفاء بالغرامة فقط وعودته للتدريبات الجماعية من اجل العودة لصفوف المنتخب الوطني الاول الذي يستعد لاقامة معسكر لخوض تصفيات البطولة الافريقية .

وكشف المصدر أن الخطيب رفض رفضا باتا جميع محاولات والد اللاعب ووجه الخطيب رسالة لوالد اللاعب عن طريق وسيط بأنه لا يتدخل في الامور الادارية وليس له سلطة على المدير الفني لإقناعه بالعفو أو معاقبة لاعب بالفريق، وعلى ابنه أن يمتثل للعقوبة وان يتعلم منها خصوصا أنها ليست السابقة الأولى .

وأضاف الخطيب: اذا كان اللاعب لا يعرف مصلحته أو المكانة التي وصل لها في فترة قليلة مع النادي الاهلى فلن يتوقف عن مشاكله وخلافاته سواء مع زملائه أو الجهاز الفني .

ووجه الخطيب رسالة لموسيماني نقلها سيد عبدالحفيظ للمدير الفني أكد خلالها ان كل الدعم للمدير الفني في قراراته ولن يجد أي معارضة من جانبه في أي قرار يراه المدير الفني مناسبا للفريق من أجل فرض الانضباط داخل صفوف الفريق .