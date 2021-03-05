تفاصيل إصابة المتحدث الرسمي للنادي الأهلي وأسرته بفيروس كورونا

الشارقة - اميمة ياسر -

بعد إصابة عدد من لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة الماضية بفيروس كورونا، تعافيهم، أثبت المسحة التي أجراها شريف فؤاد، المتحدث الرسمي لالنادي الأهلي، إصابته بفيروس كورونا، هو وزوجته وابنه، حيث يخضع للعزل المنزلي، وتلقي العلاج اللزم.

وكتب شريف فؤاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إيجابي كورونا وكمان زوجتي وابني، ادعوا الله أن يحفظكم جميعا". حسبما نشر موقع "القاهرة ٢٤".



ويخضع شريف فؤاد للعزل المنزلي، حيث يجري مسحة طبية خلال الأيام المقبلة، للاطمئنان على حالته الصحية قبل العودة من جديد لممارسة حياتة العملية.