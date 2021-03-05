بعد تعرضه لإنتقادات عديدة.. أول تعليق من كلوب بشأن تبديل محمد صلاح أمام تشيلسي

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي من جديد عن استبدال النجم المصري محمد صلاح المثير للجدل أمام تشيلسي في مباراة أمس التي انتهت 1-0 للبلوز، وخروجه مبكرا من عمر المباراة، وذلك بعد أن تعرض الألماني للعديد من الإنتقادات من الصحف الإنجليزية والنقاد منذ الأمس.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق ضد فولهام يوم الأحد: " تغيير صلاح ليس اكبر قضية بالعالم، بدون لعب صلاح الثلاثين دقيقة الاخيرة ضد تشليسي ربما هي السبب في أنه سيلعب ضد فولهام يوم الأحد". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

أضاف: " تغيير صلاح أمر طبيعي وانا من يتخذ القرارات هنا واللاعبين يتقبلون ذلك، ولا أعتقد أن الأمر يستحق الكثير من الحديث عنه، صلاح هداف كبير والجميع يعرف انه كان بإمكانه تسجيل اهداف اكثر وهو يعرف ذلك ايضاً".

تابع: "كنا متأخرين وهذا لايجعل أي لاعب سعيد لذلك كان حزينًا على المغادرة، ارادَ البقاء بالملعب لكن لم يحصل ذلك. قضية طبيعية وكل شيء بخير".



وعن الخسائر المتتالية للفريق علق: "سيكون الوضع صعبًا جدًا الان لكن علينا القتال على أي حال، لقد خسرنا مباريات عندما كنا جيدين ايضاً، نحن ننتقد انفسنا ونتقبل الإنتقادات لكن يبقى الأمر بيدنا وهو ما سنحاول تغييره بالمستقبل".