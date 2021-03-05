شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تستقبل هتلر فى الإمارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، محمد رمضان "هتلر" لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى دولة الإمارات، برفقة الثنائي حسين زكي والدكتور عمرو علي رئيس للجهاز الطبي بالفريق، ومن المقرر أن يجري "هتلر" عملية جراحية يوم الأحد المقبل، في العضلة الصدرية مع البروفيسور الفرنسي فيليب براندو.

وحرصت جماهير الزمالك على التواجد في مطار دبي واستقبال اللاعب بالورود، للشد من أزره، وتمنوا له الشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب، لاسيما وأن هتلر غادر مطار القاهرة صباح اليوم الجمعة.

كان هتلر قد تعرض لإصابة صعبة خلال مشاركته بلقاء الزمالك وطلائع الجيش بدوري كرة اليد، عقب التحام بسيط خلال المباراة وهى قطع في العضلة الصدرية، مما استلزم ضرورة سفره لخارج مصر، بعدما أكد لاعب الزمالك في تصريحات عقب تعرضه للإصابة، عدم وجود طبيب متخصص في مصر لإجراء مثل تلك العمليات الجراحية، لذلك سافر للإمارات لإجراء العملية الجراحية في أسرع وقت ممكن، ثم سيغيب عن الملاعب لفترة 3 أشهر للعلاج والتأهيل.

وقال عمرو على، طبيب فريق الزمالك لكرة اليد في تصريحات قبل سفر هتلر إلى الإمارات، أن الإصابة نادرة، وتستلزم عمل خياطة للقطع في العضلة الصدرية، ولا يمكن التعادل مع هذه النوعية من الإصابات عن طريق العلاج الطبيعي، لذلك سافر هتلر إلى الإمارات لإجراء العملية الجراحية.

ووافق المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على تحمل تكاليف العملية الجراحية الدقيقة والتأهيل، بعد إصابة هتلر ليوجه اللاعب الشكر لمجلس الإدارة على دعمه وتحمل تكاليف العملية.