شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتقدم على الإنتاج الحربي بهدف في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الاتحاد السكندري الشوط الأول أمام نظيره الإنتاج الحربي، متقدما بهدف دون ردن في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف عن طريق ويليامز روماريو مهاجم الاتحاد في الدقيقة 35 من زمن اللقاء، برأسية متقنة بعد عرضية نفذها السيد سالم ووصل إليها متأخرا حارس الإنتاج محمد عصام الغندور.

بدأت المباراة بدقيقة حداد على روح والد السيد سالم لاعب الاتحاد السكندري الذي وافته المنية الأسبوع الماضي.

ولم يهنأ كشرى المدرب الجديد للإنتاج الحربي بالوقت الكافي لترتيب أوراقه إذ تعرض لاعبه أمادو نياص للطرد المبكر في الدقيقة 17 من زمن اللقاء بعد تلقيه بطاقتين صفراويتين في أقل من ثلاثة دقائق.

وطالب لاعبو الاتحاد بضربة جزاء لرزاق سيسيه في الدقيقة 38 لكن الحكم رفضها بعد قرار من الفار، بعدها بدقيقتين طالب الإنتاج بضربة جزاء لمحمد فييرا لكن الفار أكد عدم صحتها.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي: حراسة المرمى محمد صبحي، وخط الدفاع: داميون لوي، عبد الغني محمد، فوزي الحناوي، السيد سالم، وخط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي، مروان عطية، وخط الهجوم: رزاق سيسيه، إيمانويل أوكوي.

وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي: حراسة المرمى: محمد عصام الغندور، وخط الدفاع: طارق ابو العز ومحمد تاحا ومحمود بازوكا وأحمد علي، وخط الوسط: وحميد ماو وغنام محمد وعبد الرحمن شيكا، وخط الهجوم: مصطفى البدري ممادو نياز ومحمد فييرا.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.

فيما يحتل الانتاج الحربي المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 10 نقاط حصدها الفريق من 14 مباراة، حيث فازوا في مباراتين وتعادلوا في 4 أخرى وخسروا 8 لقاءات، وسجل لاعبو الانتاج 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر.