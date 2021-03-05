بطولة إيطاليا: حالتا كورونا في سبيستيا عقب مباراة يوفنتوس

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ميلانو: أكد نادي سبيتسيا الإيطالي الجمعة أن حارس مرماه إيفان بروفيديل كان من بين حالتين ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا بعد المباراة التي خاضها الفريق ضمن منافسات الدوري الإيطالي الأسبوع الحالي، أمام يوفنتوس الذي ثبتت فيه إصابة الأوروغوياني رودريغو بينتانكور أيضاً.

وجاءت نتيجة بروفيديل (26 عاماً) إيجابية الخميس، إلى جانب أحد الموظفين في الفريق.

وأكد النادي الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء أن "عضواً في الفريق الأول واللاعب إيفان بروفيديل جاءت نتيجة مسحتين خضعا لها أمس (الخميس) إيجابية، وهما الآن في الحجر".

وأضاف أنه "تماشياً مع البروتوكولات السارية، ستلي ذلك اختبارات كوفيد 19 قبيل مباراة بينيفينتو السبت".

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