شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات الأهلى الأخيرة قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، تدريب على ملعب استاد التتش، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى، المقرر لها التاسعة مساء غد السبت، على استاد القاهرة، فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



تدريبات الأهلى

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر استورى موقع "انستجرام"، فيديو من مران الفريق، وشهد المران خوض تدريبات بدنية وفنية متنوعة، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة فيتا كلوب الكونغولي غدا.



تدريب الأهلى استعدادات لمباراة فيتا كلوب

ووفقا للموقع الرسمي للنادى الأهلي، عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم، وشهدت تحفيظ اللاعبين التعليمات الفنية الأخيرة الخاصة بمواجهة الغد.



تدريبات الاهلى

ويدخل الأهلى معسكرا مغلقًا، اليوم، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولىي غدا، وعلى صعيد متصل، عُقد الاجتماع الفني للمباراة اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة ، وحضره من الأهلي، سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، وكرم عطا، إداريا الفريق، والعميد علاء صلاح الدين مدير أمن النادي ، كما حضر الاجتماع النيجيري علي إبراهيم، المنسق العام، والأوغندي، مايك ليتي المراقب، وإيناس مظهر مسئول الإعلام بالكاف، والدكتور محمد سلطان، المراقب الطبي ومسئولي نادي فيتا كلوب.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فيتا كلوب القميص الأخضر والشورت الأسود ويرتدي الحارس الطاقم الأزرق.

وشهد الاجتماع الاتفاق على وصول الفريقين إلى الملعب قبل ساعة ونصف من بداية المباراة مع التأكيد على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية وفقا للنظام الطبي المتبع خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في التاسعة مساء غد السبت على استاد القاهرة في منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم إلى جانب الأهلي وفيتا كلوب كلا من سيمبا التنزاني والمريخ السوداني.