شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمجر يزور بعثة الخماسى الحديث خلال البطولة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام أشرف الموافى، سفير مصر بالمجر، ورافقه خالد زاهر قنصل مصر بالمجر ، بزيارة بعثة منتخب مصر للخماسي الحديث المشاركة فى بطولة المجر الدولية والتى أقيمت بالعاصمة المجرية بودابست فى الفترة من 27 فبراير حتى 3 مارس .

وحرصا كل من السفير أشرف الموافى والقنصل خالد زاهر على زيارة البعثة بمقر إقامتها، حيث استقبله كلا من الدكتور هيثم الشرنوبى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى للخماسي الحديث رئيس البعثة ، والاستاذ هاشم يس المدير التنفيذى للإتحاد المصرى للخماسي الحديث إدارى البعثة ، وقام الموافى بالتحدث مع اللاعبين من أجل ظهورهم بأفضل مستوى، مشيدا بالمظهر المشرف للبعثة سلوكيا وأخلاقيا فى هذا المحفل الرياضى .



سفير مصر في المجر مع منتخب الخماسي



منتخب الخماسي

ووجهت البعثة الشكر إلى السفير المصرى فى المجر أشرف الموافى، لاهتمامه وحرصه على زيارة البعثة وتشجيعه للاعبين .

وقال هاشم يس المدير التنفيذى للإتحاد المصرى للخماسي الحديث إن تلك الزيارة تعكس مدى الاهتمام الذى توليه الدولة بأبنائها الرياضيين، حتى خارج الحدود وتعتبر داعما وحافزا قويا للاعبين واللاعبات لتحقيق افضل النتائج .

وتعتبر هذه البطولة هي أولى البطولات الدولية في الخماسي الحديث منذ توقف النشاط الدولي بسبب جائحة كورونا .

ويرأس بعثة مصر الدكتور هيثم الشرنوبي عضو مجلس إدارة الاتحاد وتضم البعثة كلا من الاستاذ هاشم يس المدير التنفيذي للاتحاد إداري البعثة ورؤوف حسام المدير الفني ومحمد غيث مدرب السلاح ويوسف جلال مدرب الفروسية وعلي خميس مستشار فني للسلاح.

ومثل مصر في البطولة 4 لاعبين هم إسلام حامد وأحمد الجندي ومهند طارق وعلي الدين شريف و3 لاعبات هن سلمى أيمن وأميرة قنديل ونورين بوليس .