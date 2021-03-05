شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعادل مع وادي دجلة سلبياً ويتقدم للمركز الـ 16 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقاسم فريقا وادي دجلة والإسماعيلي نقاط المباراة التى جمعتهما على استاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث شهد اللقاء هدفاً ملغياً أحرزه صلاح أمين مهاجم وادي دجلة في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بداعي وقوع اللاعب في مصيدة التسلل.

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 10 في المركز الـ 16، متقدماً مركزاً واحداً بجدول الدوري، كما رفع وادي دجلة رصيده إلى النقطة 9 باقياً في المركز الـ 18 والأخير بالجدول.

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريقين، في محاولة لإحراز هدف التقدم، وفي الدقيقة 58 كاد الدراويش يحرزون الهدف الأول بعد تسدية قوية، إلا أن القائم الأيسر لعبد المنصف تولى مهمة الحفاظ على شباك وادي دجلة نظيفة.

ودفع ماريو سالاس بتبديلين دفعة واحدة لتخفيف حدة الضغط على فريق الغزلان، بنزول كريم الدبيس ومحمد عبد العاطي، على حساب محمد هلال ورودني أنطوي في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

كما دفع وادي دجلة بتغييره الثالث بنزول ريعو وخروج خالد رضا، في الدقيقة 69، التى شهدت أيضاً تبديلين للدراويش بنزول الثنائي محمود دونجا وأحمد مدبولي، على حساب محمد عادل وشيلونجو، لتنشيط الجانب الهجومي.

وشهدت الدقيقة 76 ضياع واحدة من أخطر فرص اللقاء لصالح الاسماعيلي، بعد ركلة ركنية مميزة حاول لاعبو الاسماعيلي توجيهها صوب الشباك إلى أن تألق عبد المنصف حال دون ذلك ليبعد الكرة بنجاح.

ونجح حسين السيد ظهير أيسر الاسماعيلي في إبعاد كرة خطيرة عن مرماه في الدقيقة 80، كاد من خلالها لاعبي وادي دجلة أن ينفردوا بمرمى الدراويش.

ودفع يوفيتش المدير الفني للدراويش، بالتغيير الثالث للإسماعيلي بنزول أري وخروج محمد الشامي في الدقيقة 84 في محاولة لتنشيط الهجوم، قبل أن يدفع بأخر تغييراته بنزول نادر رمضان وخروج فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 86.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 94 معلناً نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كانت أحداث الشوط الأول قد جاءت كالتالي:

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب فريق الاسماعيلي الذي بدأ ضاغطاً على الفريق الدجلاوي من الثواني الأول، ولكن دون خطورة على مرمى محمد عبد المنصف.

شهدت الربع ساعة الأولى سيطرة كاملة من قبل فريق الاسماعيلي على مجريات اللقاء ومحاصرة وادي دجلة في وسط ملعبه، حيث اعتمد فريق الغزلان على الهجمات المرتدة فقط، وتألق محمد عبد المنصف حرس مرمى دجلة في إبعاد كرة خطيرة لشكري نجيب مهاجم الاسماعيلي سددها بقوة على المرمى في الدقيقة 12.

استفاق وادي دجلة في الربع ساعة الثانية من عمر الشوط ببعض المحاولات على مرمى الاسماعيلي عن طريق صلاح أمين مهاجم الفريق الدجلاوي إلا أنها مرت بسلام على مرمى الدراويش.

وفي الدقيقة 32 أحرز صلاح أمين أول أهداف اللقاء لصالح وادي دجلة في شباك الدراويش إلا أن حكم اللقاء أحمد الغندور ألغى الهدف بداعي وقوع صلاح أمين في مصيدة التسلل.

واصل الفريقان تبادل الهمات في أخر ربع ساعة ولكن دون خطورة حقيقية، باستثناء رأسية مميزة سددها فخر الدين بن يوسف لاعب الدراويش على مرمى محمد عبد المنصف الذي تألق في إبعاد الكرة في الدقيقة 45 قبل أن تسكن الشباك، واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 48 معلناً نهاية الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان وادي دجلة قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، خالد رضا، محمود مرعي، أحمد مجدي، أحمد سعيد، صلاح أمين، محمد هلال، اسحاق يعقوبو، جورجينو، رودني أنطوي، محمد رضا.

فيما بدأ الاسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من:حراسة المرمى : محمد مجدي، خط الدفاع : حسين السيد، مروان الصحراوي، محمد هاشم، مصطفى فارس، خط الوسط: عماد حمدي، محمد عادل، خط الهجوم: محمد الشامي، شيلونجو، فخر الدين، شكري نجيب.